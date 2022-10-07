Manchester City'nin Borussia Dortmund'dan transfer ettiği Erling Haaland, muhteşem performansını sürdürmek konusunda oldukça kararlı. Yıldız futbolcu, Premier Lig devinde gösterdiği performanslarla rekorları kırmaya devam ederken, İngiliz futbolseverler, dengeleri değiştiren Norveçli yıldız için şaşırtan bir kampanya başlattı.





TARİH YAZDI

Şampiyonlar Ligi'nde sahne aldığı 22 maçta 28 gole imzasını koyan Haaland, bu sayıya en genç yaşta ulaşan ilk futbolcu oldu. 22 yaşındaki yıldız ayrıca Devler Ligi tarihinde Chamakh (Arsenal) ve Torres’in (Manchester City) ardından bir İngiliz takımının formasıyla turnuvadaki ilk üç maçında da gol atan üçüncü isim oldu. Haaland, Premier Lig'de forma giydiği ilk 8 maçta 14 gol ve 3 asistle 17 gole katkı yaptı.

KARİYERİ

22 yaşındaki Erling Haaland'ın futbolculuk kariyeri Bryne FK'da başladı. Genç oyuncu 2016-2017 sezonu devre arasında 100 bin euro bedelle transfer olduğu Molde'den, 2018-2019 sezonu başında 8 milyon euro karşılığında ayrıldı. Erling Haaland'ın RB Salzburg kariyeri bir sezon sürdü ve ardından Bundesliga devi Borussia Dortmund 20 milyon euro ödeyerek Norveçli yıldızı kadrosuna kattı. Manchester City sezon başında 60 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Borussia Dortmund'la anlaşmasının ardından Erling Haaland'ı renklerine bağladı.

İLK 8 MAÇTA 14 GOL

Erling Haaland, Premier Lig'de şu ana kadar 8 maçta şans buldu. Norveçli yıldız, Premier Lig'de çıktığı ilk 8 haftada rakip fileleri 14 kez havalandırdı. 22 yaşındaki genç oyuncu aynı maç sayısında en fazla gol atan Premier Lig oyuncusu unvanının sahibi oldu. Erling Haaland, Premier Lig'de üst üste 3 iç saha maçında hat-trick yapma başarısı gösterdi. Norveçli santrfor, Premier Lig'de üst üste 3 iç saha maçında hat-trick yapan ilk isim oldu.

BİR REKOR DAHA

Erling Haaland, Premier Lig tarihinde 3 hat-trick başarısına en hızlı ulaşan oyuncu unvanının da sahibi oldu. Norveçli yıldız bu başarıya 8 maçta ulaştı. Erling Haaland'dan önceki Premier Lig rekoru 48 maçtı. Norveçli santrfor ilk 4 deplasman maçının tamamaında gol atan ilk futbolcu oldu. Erling Haaland, 52 yıl sonra Manchester United'a karşı hat-trick yapan ilk Manchester City oyuncusu unvanını ele geçirdi. Erling Haaland'dan önce bu başarıya 1970'de Francis Lee ulaşmıştı.

146 MAÇTA ULAŞTI

Kariyerinde 100 gol barajına, çıktığı 146. karşılaşma sonunda ulaşan Haaland, bu alanda da açık ara önde bulunuyor. Norveçli oyuncunun 100 gollük performansına Neymar 173, Mbappe 180, Messi 210 maçta ulaşabilmişti. Norveç formasıyla 23 karşılaşmada 21 gole imza atan Haaland, 2019'da Honduras filelerini 9 kez sarsarak 20 yaş altı milli takım turnuvalarında bir maçta bunu başaran tek oyuncu rekorunun da sahibi.

ŞAŞIRTAN BAŞVURU

Avrupa basınında yer alan haberlere göre Erling Haaland'ın Premier Lig'de adeta dengeleri bozması sonrası İngiliz futbolseverler de şaşırtan bir kampanya başlattı. 'Erling Haaland bir robot olduğu için Premier Lig'den ihraç edilmeli' şeklinde başlatılan imza kampanyası Birleşik Krallık'ın dijital dilekçe sayfası üzerinden yapıldı.

2 MİLYON KİŞİ KATILDI

İngiliz futbolseverler kampanyaya büyük ilgi gösterirken, kısa süre içerisinde 2 milyon kişi katılım gösterdi

TAKIM ARKADAŞI DA KATILDI

Norveçli golcünün takım arkadaşı Aymeric Laporte da kampanyanın ekran görüntüsünü sosyal medya hesabından yayınlarken, esprili bir şekilde Erling Haaland'ın ' futbol 'dan men edilmesini istedi. (Skorer)







