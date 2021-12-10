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Haaland'ın menajerinden flaş sözler! Gidebileceği takımları sıraladı

Dünyaca ünlü menajer Mino Raiola, Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Erling Haaland'ın takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Raiola, Haaland'ın transfer olabileceği Avrupa devlerini sıraladı.

10 Aralık 2021, Cuma 22:16 Son Güncelleme:
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Haaland'ın menajerinden flaş sözler! Gidebileceği takımları sıraladı

İsmi sık sık Avrupa devleri ile anılan Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Erling Haaland'ın menajeri Mino Raiola, futbolcunun takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu

Sport1'de yer alan habere göre Mino Raiola, Haaland'ın gidebileceği kulüpleri belirterek, "Bir sonraki adımı atabilir ve atacaktır. Bayern, Real, Barcelona, ​​City - gidebileceği büyük kulüpler bunlar. Dortmund'a geldiğinde hepimiz bu adımın geleceğini biliyorduk." sözlerini sarf etti.

Norveçli golcünün Dortmund'dan ne zaman ayrılacağı ile ilgili ise Raiola, "Belki bu yaz, belki sonraki yaz. Ancak Erling'in bu yaz ayrılması için büyük bir olasılık var. Göreceğiz." ifadelerinde bulundu.


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