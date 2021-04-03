Dünya futbolunun en gözde isimlerinden biri olan Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland konusunda hareketli günler yaşanıyor. Dortmund formasıyla bu sezon 35 maçta 40 gol ve 8 asistlik harika bir performans gösteren Haaland'ın geleceğiyle ilgili olarak menajeri Mino Raiola ve babası Alf-Inge, adeta Avrupa turuna çıktı! Dortmund'un Sportif Direktörü Micheal Zorc ile bir görüşme yapan ikili, ilk olarak önceki gün soluğu İspanya'da aldı. Zorc, Haaland için "Niyetimizi net bir şekilde ortaya koyduk" derken, Raiola'nın da baba Haaland'la birlikte ilk olarak Barcelona ve Real Madrid'in yöneticileriyle görüştüğü, teklifleri dinlediği bildirildi.

En az 150 milyon Euro

Bu ikilinin dün ise İngiltere'ye ayak bastıkları, Manchester United ve Chelsea başta olmak üzere üst düzey kulüplerle masaya oturdukları ifade edildi. Transferin gözdesi 20 yaşındaki forvet için devlerin büyük bir savaş içerisine girdikleri ve sözleşmesi 2024'te bitecek Haaland'ı alacak kulübün, en az 150 milyon Euro'luk bonservis bedelini gözden çıkaracağı konuşuluyor.



