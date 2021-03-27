Grubumuzda Hollanda ile birlikte en önemli rakibimiz olan Norveç’in bu akşam bize karşı en önemli silahı, elbette Erling Haaland olacak. Henüz 20 yaşında olan, 1.94 cm. boyu ve 88 kilo ağırlığındaki Haaland, kısa sürede adını dünya futboluna duyurmayı başardı. Şu an Almanya’nın Borussia Dortmund takımında forma giyen Haaland, bu sezon toplamda 36 resmi maçta rakip fileleri 40 kez havalandırdı ve 8 de asist yaptı. Norveç’in, gruptaki ilk sınavında Cebelitarık’ı 3-0’la geçtiği mücadelede 62 dakika sahada kalan Erling Haaland, attığı 8 şutta da isabet bulamadı. Bu akşam da kendisinden benzer bir performans beklediğimiz genç forvet, hızı, atletizmi, gücü ve topsuz alandaki hareketliliğiyle savunmamıza zor anlar yaşatabilir.

‘Çok daha önemli...’

Zorlu randevu öncesi Türkiye’nin, Hollanda maçındaki performansı üzerinden bir yorum yapan yıldız futbolcu, “Hepimiz, bu maçın çok zor geçeceğinin farkındayız. Hollanda’yı yendiler ve bu da onların çok iyi bir takım olduğunu net şekilde gösteriyor. Kazanmak için sahada en iyisini ortaya koymamız gerekiyor. Elbette her maç çok önemli ama bu özellikle şu an diğerlerine göre çok daha önemli bir karşılaşma olacak” yorumunu yaptı.



