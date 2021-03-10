Haaland Şampiyonlar Ligi rekorlarını kırmaya doymadı
B. Dortmund forması altında Sevilla karşısında iki maçta da ikişer gol atan Erling Haaland, böylece Şampiyonlar Ligi'den 20 gole ulaştı. Norveçli yıldız Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde 20 gole en az maç sayısı ile ve en genç yaşta ulaşan oyuncu rekorlarını kırmayı başardı
Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'de rekorlar kırmaya devam ediyor. En kısa zamanda 10 gole ulaşan oyuncu rekorunu geliştiren Norveçli yıldız Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde 20 gole en az maç sayısı ile ayrıca en genç yaşta ulaşan oyuncu rekorlarını da kırmayı başardı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 20 gole en az maç sayısında ulaşan oyuncular
14: Erling Haaland (09/03/21)
24: Harry Kane (26/11/19)
26: Alessandro Del Piero (15/04/98)
27: Ruud van Nistelrooy (24/09/02)
28: Filippo Inzaghi (24/09/02)
32: Mario Gomez (13/03/12)
33: Rivaldo (10/10/01)
33: Jardel (12/09/00)
34: Karim Benzema (27/09/11)
35: Marco Simeone (07/11/00)
Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcüsü Cristiano Ronaldo ise ilk 20 golü için 56 maça çıkmıştı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 20 gole en genç ulaşan oyuncular
Erling Haaland: 20 yaş 231 gün
Kylian Mbappé: 21 yaş 355 gün
Lionel Messi: 22 yaş 266 gün
Raúl González: 22 yaş 297 gün
Alessandro Del Piero: 23 yaş 157 gün
Karim Benzema: 23 yaş 282 gün
Wayne Rooney: 24 yaş 157 gün
Thomas Müller: 24 yaş 159 gün
Andriy Shevchenko: 24 yaş 165 gün
Cristiano Ronaldo: 24 yaş 306 gün
Haaland'ın Şampiyonlar Ligi golleri (yıllık)
2019: 8
2020: 8
2021: 4
Haaland'ın Şampiyonlar Ligi golleri (takım bazında)
Salzburg: 8
Dortmund: 12
Haaland'ın Şampiyonlar Ligi golleri
Sağ Ayak: 4
Sol Ayak: 15
Kafa: 1