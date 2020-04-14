Haaland-Mbappe Real Madrid’e

Real Madrid’in gelecek sezon sonunda transferde iki süper genç yıldızı kadrosuna katmaya hazırlandığı öne sürüldü. İspanyol spor gazetesi Marca’nın haberine göre Real’in, Borussia Dortmund’da forma giyen Norveçli Erling Haaland ile PSG’den Kylian Mbappe’yi transfer etmek için şimdiden çalışmalarına başladığı bilgisine ulaşıldı.

Haberde oyuncuların menajerleriyle temasa geçildikten sonra tekliflerin kulüplere yapılacağı iddia edildi.