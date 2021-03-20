Chelsea, Borussia Dortmund'un Norveçli golcüsü için takas teklifinde bulunduğu iddia edildi.

İngiliz basının, Almanların ünlü gazetesi Bild'e dayandırdığı habere göre Londra ekibi, Haaland'ın transferi için Timo Werner'i Dortmund'a önerdi. Ancak Werner'in Almanya'ya dönmeye sıcak bakmaması üzerine transfer çıkmaza girdi.

Erling Haaland ile Manchester City ve Manchester United gibi başka Premier Lig ekipleri de ilgileniyor.

30 maçta 39 gole katkı yaptı

Bu sezon Borussia Dortmund'la toplam 30 maça çıkan 20 yaşındaki Norveçli futbolcu, 31 gol 8 asistlik büyüleyici bir performans sergiledi.