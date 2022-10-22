Haaland için astronomik tahmin

Borussia Dortmund'dan sezon başında Manchester City'ye transfer olan Erling Haaland, İngiliz ekibiyle 20 gole imza attı. Bu istatistiğiyle de 22 yaşındaki oyuncu dünya futbolunun en iyi ve en popüler isimlerinden biri oldu. Avrupa'nın önde gelen elit kulüplerini geride bırakarak oyuncuyu 51 milyon Sterlin'lik sözleşme fesih bedelini ödeyerek kadrosuna katan City'de, gol makinası haline gelen Haaland'ın gelecekteki fiyatıyla ilgili yorumlar da yapılmaya başlandı.

200 MİLYON EURO AKTİF HALE GELECEK!

Manchester City'ye 5 yıllık imza atan Haaland'ın sözleşmesindeki serbest kalma maddesinin 2024'te aktif hale geleceği ve rakamın da 200 milyon Euro olacağı haberleri İngiliz basınında çıkmıştı.





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3 YADA 4 SENE KALACAK

Erling Haaland, Manchester City sonrası nasıl bir yol izleyecek, merak konusu. Norveçli yıldızın City ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 22 yaşındaki Haaland, City ile sözleşmesini tamamlarsa, anlaşma bittiğinde 27 yaşında olacak. Haaland'ın babası Alf-Inge Haaland'a göre ise oğlu, City maksimum 3 ya da 4 yıl kalacak.









İLKAY'DAN BALLON d'OR TAVSİYESİ

İlkay Gündoğan, Manchester City'deki takım arkadaşı Erling Haaland hakkında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Gündoğan, "Haaland'ın kalitesi var. Bunu herkes görebilir. Zaten takıma ve oyunumuza getirdiği birçok fayda var. Aynı zamanda bir diğer önemli şey de zihniyeti ve kararlılığı" dedi.

İlkay, Norveçli forvetin Ballon d'Or'u kazanması için neler yapması gerektiğine de değindi.

Türk asıllı Alman orta saha, "Haaland'ın çok çalışması ve çok antrenman yapması gerekiyor. İyi yerlere gelmek ve Ballon d'Or kazanması için tüm bunları başarması lazım" diye konuştu.

SERVET KAZANIYOR

"Bir futbolcu olarak, değerini, imajının değerini, sponsorların toplam katkısını eklerseniz, o zaman kesinlikle Haaland'ın değeri bir milyar Sterlin (21 milyar TL) olacaktır. Erling, 1 milyar Sterlin'e transfer edilecek ilk oyuncu olacak." Yıldız futbolcu, Dortmund'dan İngiliz ekibine 75 milyon Euro ödenerek transfer edilmişti. İngiliz medyasında, 5 yıllık sözleşmesi bulunan Haaland'ın 50 milyon Euro maaşı olduğu belirtiliyor.









REKOR ÜSTÜNE REKOR

Şampıyonlar Ligi'nde 3 ayrı takım formasıyla bir maçta birden fazla gol atan tek oyuncu olan Haaland, kariyerinde 100 gole en erken (146 maçta) ulaşan isim unvanını da elinde bulunduruyor. Ayrıca Premier Lig tarihinde 3 hat-trick'e en hızlı ulaşan futbolcu olan Norveçli santrfor, bu başarıya 8 maçta uzandı. 52 yıl sonra Manchester United'a bir karşılaşmada 3 gol atan ilk City oyuncusu da oldu.

1 MİLYAR STERLİN

Oyuncunun menajeri Rafaela Pimenta, Sky Sport İtalya'ya verdiği röportajda Haaland'ın 1 milyar Sterlin bonservise ödenen ilk oyuncu olacağını iddia etti. Röportajda tereddüt etmeden gelecekteki bonservisi için "1 milyar Sterlin" diyen Pimenta, "Futbol, imaj, sponsorluk değerlerini düşündüğünüzde bu rakam kesinlikle olacak" dedi.

Erling Haaland ile Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldızı Kylian Mbappe'nin karşılaştırılmasının normal olduğu değerlendirmesini yapan Pimenta, "Erling'in bu rakama ulaşacak ilk oyuncu olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

City'deki başarılı başlangıcının ardından oyuncuyla Manchester City'nin yeni bir sözleşme yapıp yapmayacağı konusunda ise Rafaela Pimenta, "Öyle umuyorum. Bugün bunu konuşmak isterlerse, mutlu oluruz. Neden olmasın ki?" diye konuştu.







