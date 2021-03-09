Borussia Dortmund'un altın çocuğu Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'ndeki Sevilla maçında rekor kırmaya hazırlanıyor.

Devler Ligi'nde şu ana kadar çıktığı 13 karşılaşmada 18 gol atan Norveçli futbolcu, Sevilla maçında 2 gol atması durumunda en kısa sürede 20 gole ulaşan futbolcu olacak. Daha önceki rekor 24 maçta 20 gol atan Tottenham'ın İngiliz forveti Harry Kane'e aitti.

Messi 40, Ronaldo ise 56 maçta bunu başardı

Kane'i 26 maçla İtalyanların efsane futbolcusu Alessandro Del Pierro takip ederken, Lionel Messi 20 gole 40 maçta Cristiano Ronaldo ise 56 maçta ulaşabildi.