Haaland formasını hakem Grafe ile değiştirdi

Bundesliga'nın son haftasında Borussia Dortmund evinde Bayer Leverkusen'i 3-1 yenerken deneyimli hakem Manuel Grafe son maçına çıktı. Yıldız golcü Erling Haaland ise maçın ardından formasını Manuel Grafe ile değiştirdi ve ortaya ilginç görüntüler çıktı.

41 maçta 42 gol

Maçta iki gol atan Erling Haaland, Bundesliga'yı 28 maçta 27 golle sezonu ise B. Dortmund forması altında 41 maçta 42 golle tamamladı. Haaland Şampiyonlar Ligi'nde de 10 golle ön plana çıkan isim oldu.



