UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki üçüncü hafta maçları kapsamında Manchester City, sahasında Kopenhag'ı ağırladı. Ev sahibi ekip, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

CİTY GOL OLUP YAĞDI

Manchester City'ye galibiyeti getiren goller; 7. ve 32. dakikalarda Erling Haaland, 39. dakikada kendi kalesine David Khocholova, 55. dakikada penaltıdan Riyad Mahrez ve 76. dakikada Julian Alvarez'den geldi. İlk yarıda 2 golle yine maça damga vurmayı başaran Erling Haaland, ikinci yarı öncesinde yerini Cole Palmer'a bıraktı.

GRUBUN ZİRVESİNDE

Bu sonuçla Manchester City, 3'te 3 yaparak 9 puanla grubun zirvesinde yer alırken sadece iç sahada Sevilla ile berabere kalan Kopenhag ise 1 puanda kaldı.

HAALAND REKORLARI PARÇALIYOR

Geçtiğimiz hafta sonu derbide Manchester United'ı 6-3'lük skorla hezimete uğratan mavi-beyazlı ekipte yine performansıyla öne çıkan isim Erling Haaland oldu. Norveçli gol makinesi, 7 ve 32'de ağları sarsarak rekorunu geliştirdi.

22 MAÇTA TAM 28 GOL

Şampiyonlar Ligi'nde sahne aldığı 22 maçta 28 gole imzasını koyan Haaland, bu sayıya en genç yaşta ulaşan ilk futbolcu oldu. 22 yaşındaki yıldız ayrıca Devler Ligi tarihinde Chamakh (Arsenal) ve Torres’in (Manchester City) ardından bir İngiliz takımının formasıyla turnuvadaki ilk üç maçında da gol atan üçüncü isim oldu. Haaland, Premier Lig'de forma giydiği ilk 8 maçta 14 gol ve 3 asistle 17 gole katkı yaptı.

98 TAKIMI GERİDE BIRAKTI

22 yaşındaki golcü oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde maç başına 1.27 gol ortalaması tutturdu. Bu istatistiğiyle de Haaland, 98 takımı geride bıraktı.

5 BÜYÜK LİGİN DE ZİRVESİNDE

Erling Haaland, Avrupa'nın beş büyük liginde ise toplam gol sayısını 19'a ulaştıran ilk oyuncu oldu. Haaland'ı 12 golle Barcelona'nın Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski takip ediyor.

GUARDIOLA OYUNDAN ALDI

İkinci yarıda Haaland'ı oyundan alan Pep Guardiola, oyuncusunun rekoru daha da geliştirmesine izin vermedi. İngiliz ekibinin rakip kaleye 30 şut atması, gecenin dikkat çeken istatistiği oldu.

KOPENHAG KALECİSİ: HAALAND İNSAN DEĞİL

Jack Grealish maçtan sonra Kopenhag kalecisinin kendisine "Erling Haaland insan değil. Hayatımda onun gibi bir şey görmedim" dediğini söyledi.