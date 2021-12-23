Haak kardeşler, parkede karşı karşıya geldi

CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 3'üncü hafta maçında VakıfBank ile Fransa temsilcisi ASPTT Mulhouse takımlarını karşı karşıya getiren maçta Haak kardeşler de karşı karşıya geldi.

VakıfBank forması giyen Isabelle Haak ile ASPTT Mulhouse takımında oynayan Anna Haak'ın karşılaştığı maçta, kazanan taraf 3-0'lık skorla Türkiye temsilcisi VakıfBank oldu.

HASRET GİDERDİLER

22 yaşındaki küçük kardeş Isabelle Haak 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, 25 yaşındaki büyük kardeş Anna Haak ise 8 sayıyla oynadı. İsveçli kardeşler, maç öncesi ve sonrasında hasret giderdi ve maçtan sonra foto muhabirlere poz verdi.

FRANSIZ BASININDAN "SISTER ACT HAAK2" GÖNDERMESİ

Fransız basını, 1992 yapımı "Sister Act" filmine gönderme yaparak, "Sister Act Haak2" başlığıyla iki kardeşin karşı karşıya gelmesini sayfalarına taşıdı. İki oyuncunun birlikte verdiği röportajlar da Fransız basınında yer aldı.