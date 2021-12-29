GZT Giresunspor’un ilk yarı karnesi

44 yıl sonra Süper Lig ’e yükselen GZT Giresunspor, ilk devreyi 22 puanla 14. basamakta tamamladı. Teknik direktör Hakan Keleş’in öğrencileri, oynadıkları 19 maçta; 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. 19 maçta 19 gol atan Çotanaklar, kalelerinde de 19 gol gördü.

Topladığı 22 puanın 14’ünü evinde hanesine yazdıran GZT Giresunspor, deplasman maçlarında ise 8 puan topladı. İç sahada oynadığı 10 maçta; 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan yeşil-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 11 gol atıp, 9 gol yedi. Dış sahada 9 maça çıkan GZT Giresunspor, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde ederken 8 gol atıp, kaleinde 10 gol gördü.

GİRESUN (İHA)