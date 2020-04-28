Gyasi: İmzaladığımız bir sözleşme yok!

Gana basını geçtiğimiz günlerde Bulgaristan ekibi CSKA Sofia’nın yıldızı Edwin Gyasi ile Beşiktaş’ın iki yıllık sözleşme konusunda ön protokol imzaladığını iddia etmişti. Ganalı oyuncudan konuyla ilgili açıklama geldi.

Haberlerin doğru olmadığını belirten 28 yaşındaki kanat oyuncusu, “Açıkcası her oyuncu Beşiktaş’ta oynamak ister. Türkiye’yi de çok seviyorum. Orada oynamak büyük bir zevk olurdu. Ancak şu an imzaladığımız bir sözleşme yok” dedi. Ekonomik kriz yaşayan CSKA Sofia’nın bu dönemde Gyasi ile yollarını ayırmak istediği de gelen haberler arasında.

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