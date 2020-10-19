Güzelırmak’a özel pankartlar

Geçen hafta vefat eden Göztepe’nin efsane isimlerinden Nevzat Güzelırmak için tribünde pankartlar yer aldı. Güzelırmak’la yakın zamanda hayatını kaybeden eski futbolcu Halil Kiraz’ın bir otomobilin içinde yer aldığı resmin altına "Sende gülümse bizlere şanlı şerefli Göztepe" yazıldı. Başka bir pankartta ise Güzelırmak’ın, "Bütün hayatımız helali hoş olsun Göztepe’yi temsil etmekle geçti" sözleri yer aldı.