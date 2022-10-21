Güzel oyuncu Galatasaray taraftarı çıktı!

Galatasaray 'ın golleri sonrası tribünde gol sevinci yaşayan taraftarın görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Galatasaraylı taraftarın oyuncu Devrim Özkan olduğu ortaya çıktı. Güzel oyuncu, maça gittiği anları Instagram hesabından da paylaştı.









DEVRİM ÖZKAN KİMDİR?

Aslen Muğlalı olan Devrim Özkan, 1998 yılında dünyaya geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı 2.sınıfta eğitimini sürdüren Devrim Özkaya, ilk olarak Rüya dizisiyle dikkatleri üzerine çekti. Ceyhun Mengiroğlu ve Hazal Filiz Küçükköse'nin başrollerini paylaştığı bu dizide entrikacı, çıkarları için kötülük yapmaktan çekinmeyen İpek Giray'ı canlandırdı. Devrim Özkan asıl çıkışını ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan Vuslat dizisiyle yaptı.

Genç oyuncu, Kadir Doğulu, Mehmet Özgür, Ümit Kantarcı ve Baran Bölükbaşı'nın oyuncu kadrosunda yer aldığı Vuslat dizisinde Feride'yi canlandırdı. Ramo dizisinde Nehir karakterine hayat verdi.