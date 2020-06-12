Güzel haberler alacağız

TRT Spor’un Instagram hesabında canlı yayına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu şunları söyledi: “Öncelikle Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul’dan alınma ihtimali konusunu yakından takip ediyoruz. Sezon başında Vodafone Park’ta UEFA Süper Kupa’ya en güzel şekilde ev sahipliği yaptık. Şampiyonlar Ligi finalinin de Türkiye’de en güzel şekilde yapılacağından şüphem yok. Ayın 17’sindeki UEFA toplantısında güzel haber alacağımıza inanıyoruz. TFF Başkanvekili Servet (Yardımcı) Bey de bu konunda yoğun çaba harcıyor. Süper Lig’in de uzun bir sürenin ardından başlayacak olmasından dolayı heyecanlıyız. Dünyada bu süreçte başlayan ligler vardı. Onların tecrübe edinmesi, federasyonumuz açısından avantaj oldu.”

‘Önce insan sağlığı’

“Biz sağlığı önce tutuyoruz. Bir sporcunun sağlığı her şeyden önemli bizim için. Önce insan sağlığı. Federasyonumuzun en azami şekilde tedbirleri alması ve bunlara azami riayetle uyulmasıyla bu ligi sağlık ve mutlulukla tamamlamayı temenni ediyorum. Ülkemizde özellikle futbol en popüler alanlardan biri. Rekabetin, centilmenliğin maksimum düzeyde, azami dostluğun, kardeşliğin olduğu maçlar temenni ediyorum. Tüm paydaşlara başarılar diliyorum. Sporda altyapı çok önemli. Üretmeden başarmak hiçbir alanda mümkün değil. Altyapıyı önemseyen, bunun için çaba gösteren kulüplerimizi teşvik etme konusunda çalışmalarımız var. Biz genç nüfusa sahip bir ülkeyiz. Bir gencimizi bile heba etmeme adına hakikaten çok hassasız.”

‘Artık ikilem olmayacak’﻿﻿﻿

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın spora verdiği önemi vurgulayan Kasapoğlu, “Spor bir kültür olayı. Cumhurbaşkanımız bu olaya büyük önem veriyor. 18 yılda yapılan tesisler ve sporcuya yapılan yatırımlar ciddi anlamda bir devrim. Gençlerimiz karar aşamasında üniversite ya da sporu tercih ediyor. Burada bizim bu ikilemi ortadan kaldırma anlamında ciddi bir dönüşümü gerçekleştirmemiz gerekiyordu. Bu yüzden bu çerçevede önemli bir karar aldık ve üniversitelerimizle ciddi bir çalışma gerçekleştirdik. Bu yıl başarılı sporcularımız üniversitelerden yüzde 100 burslu olarak faydalanacaklar” diye konuştu.

İşte UEFA’nın programı

UEFA’nın koronavirüs nedeniyle ertelenen karşılaşmaları masaya yatıracağı yönetim kurulu toplantısı 17-18 Haziran’da video konferans yoluyla yapılacak. İlk gün toplantısında UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na ilişkin konular masaya yatırılacak. İstanbul’daki Şampiyonlar Ligi finalinin kesin kararı da burada açıklanacak. İkinci gün ise 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri, kulüp lisans ve Finansal Fair-Play kuralları konuşulacak. İlk günün ardından internet üzerinden UEFA Başkanı Alexander Ceferin bir basın toplantısı düzenleyecek.