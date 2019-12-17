Yarışın ilk günü 32 teknenin kayıt vermesi ile başladı. Brifing sırasında havanın sertleşmesi nedeniyle, hakem komitesi karada tehir kararı aldı. Yarışçılar marinada beklerken başhakem Eşref Uzun, Çeşme Marina İdari binasında “Yarış Kuralları” ile ilgili seminer düzenledi. Yapılan ölçümlerde rüzgarın 28 knot altına düşememesi nedeniyle, Cumartesi günü yarışsız kapandı.

Pazar günü, yazdan kalma güneşli bir günde brifing yapıldı. Ardından denize açılan ekipler ortalama 4-6 knot rüzgar altında tüm sınıflarda tek yarış gerçekleştirdi.

"Ege'nin bir dostluk denizi olduğunu göstermek için bütün kulüplerle yarışlar yapıyoruz"

Yarışın ardından bir açıklama yapan EAYK Başkanı Oğuz Akif Sezer, "Kulübümüz 2000 yılında kuruldu. 2000 yılından beri, İzmir'de, Çeşme'de, Ilıca parkurunda, Teos'ta yarışlar düzenliyoruz. Son 5 yıldan beri, kesintisiz olarak, Çeşme Marina ile işbirliği içinde, Ocak, Şubat, Mart, Nisan Mayıs aylarında Kış Trofesi, Ekim, Kasım, Aralık aylarında da Güz Trofesi yarışları düzenliyoruz. Ayrıca Selanik Yat Kulübü, Kavala Yat Kulübü gibi Ege'nin karşı yakasındaki dost kulüplerle, yaz aylarında, French Regatta benzeri ortak yarışlar düzenliyoruz. Bunun dışında Marmaris Yat Kulübü'nün, Kuşadası Yat Kulübü'nün ve Türkiye Açık Deniz Yat Kulübü'nün yarışlarına katılıyoruz. Onlarla birlikte ortak yarışlar yapıyoruz. Ege'nin bir dostluk denizi olduğunu göstermek için bütün kulüplerle yarışlar yapıyoruz. En büyük hedeflerimizden bir tanesi olan Genç Ayak organizasyonu gerçekleştirdik. İzmir'deki üniversitelerde eğitim gören öğrencilerimizin yelken kulüplerini birleştirerek, Genç Ayak organizasyonunu yaptık. Onlara hem yelken eğitimi veriyoruz, hem de kendi aralarında tatlı rekabetle yarıştırıyoruz. Egosuz nasıl yarışılır, onu öğreniyorlar. Ayrıca İzmir Körfezi'ndeki yarışlarına ve Arkas Aegean Regatta yarışlarına da katılıyoruz" diye konuştu.

"Çeşme parkurundan memnunuz"

Çeşme'deki parkurdan da çok memnun olduklarını da vurgulayan Sezer, "Çeşme, Ege Denizi'nin en sert rüzgarlarının olduğu bir yer. Dolayısıyla, denizciliği, yelkenciliği geliştirmek için ideal bir parkur. Dalga boyu büyük. Bazen dezavantaj gibi olsa da, gerçekten denizciliği geliştiren bir parkur. Çeşme'de her zaman rüzgar var. Çok az rüzgarsız kaldığımız oluyor. Rahatça yarışlarımızı yapabiliyoruz. Bugün, hafif bir rüzgarda yarışmak zorunda kaldık, ama genelde istediğimiz rüzgar oluyor. Kuzey rüzgarlarının etkisiyle dalgalar kabarıyor. Dalga boyunun büyük olması, güzel görüntülerin ortaya çıkmasına neden oluyor" diye anlattı.

Yarış sonrasında Marina Yacht Club’te gerçekleştirilen ödül töreninde hem 3. Ayak yarışlarında hem de trofe overallda kazananlar kupalarına kavuştu. Ödül töreninde; 3. Ayak Yarışlarında IRC A-1’de SHAKER, IRC A-2’de ARNES, IRC A-3’de CYGNUS, IRC A-4’de ÇEŞME MARİNA VENTUS, IRC B-1’de PERLE WHITE, IRC B-2’de SHAKARA, IRC B-3’de ALLEGRO ve Destek Sınıfında ELISA’ya; Trofe Overallda da IRC A-1’de TÜPRAŞ LEMON, IRC A-2’de ORCHESTRA, IRC A-3’de MARE, IRC A-4’de ÇEŞME MARİNA VENTUS, IRC B-1’de PERLE WHITE, IRC B-2’de GOODDAY SUNSHINE, IRC B-3’de CHESS ve Destek Sınıfında ELISA’ya birincilik kupaları verildi.

İzmir 2020 Kış Trofesi, 1-2 Şubat 2020 tarihinde yapılacak yarışları ile Çeşme Marina’dan start alacak.

İHA