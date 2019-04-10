Siyah-Beyazlılar’ın 20 yaşındaki golcüsü Güven Yalçın, sezon başında katıldığı Beşiktaş’ta en iyi performansını önceki akşam Çaykur Rizespor karşılaşmasında sergiledi. Süper Lig’de deplasmanda oynanan mücadelede yedek başlayan ve 69. dakikada Burak Yılmaz’ın yerine oyuna dahil olan genç golcü, 19 dakikada hat-trick yapmayı başardı, bu alanda kırılması zor bir rekora imza attı.

‘90 dakikada rekor kırarsın’

Karşılaşmanın ardından soyunma odasında takım kaptanları arasında yer alan Necip Uysal, Güven’i tebrik edip, “Maşallah 19 dakikada 3 gol atıyorsan 90 dakikada rekora gidersin” sözleriyle genç oyuncuyu motive etti. Güven Yalçın da takım arkadaşlarının tebriklerini tek tek kabul edip sonrasında yaptığı konuşmada, “Sizlerin zekası ve bilgisinden güç alıyorum. Daha çok çalışmam gerek olduğunu da biliyorum. Kendimi geliştirmeye devam edeceğim. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Şenol Güneş’ten mesaj var

Beşiktaş’taki başarılı performansının ardından A Milli Takım kadrosuna alınan Güven’e, hocası Güneş’ten de büyük övgü geldi. Oyuncusuyla maçın ardından özel olarak ilgilenen ve tebrik eden Güneş, genç yıldız adayına ilerleyen karşılaşmalarda daha fazla görev vermeyi planladığını ilettiği kaydedildi.