Güven Yalçın'a Real Betis talip

İspanyol ekibi Real Betis, Beşiktaş'ın 20 yaşındaki forveti Güven Yalçın'ı transfer listesine aldı.

26 Haziran 2019, Çarşamba 08:20
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Güven Yalçın'a Real Betis talip

El Grada sitesinin haberine göre; Real Betis, Beşiktaş'ın Almanya'da yetişen genç oyuncusu Güven Yalçın ile ilgileniyor.

Genç oyuncunun uyum sorununun olmadığına dikkat çekilirken geleceğinin parlak olduğu vurgulandı. 20 yaşındaki Düsseldorf doğumlu Güven, bu sezon Beşiktaş formasıyla 23 maçta 8 gol ve 4 asist kaydetti.

Bayer Leverkusen altyapısında futbol eğitimini alan genç futbolcu, Türkiye A Milli Takımı formasını 2 kez terletti. Güven Yalçın'ın Beşiktaş ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

(Sabah)

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