El Grada sitesinin haberine göre; Real Betis, Beşiktaş'ın Almanya'da yetişen genç oyuncusu Güven Yalçın ile ilgileniyor.

Genç oyuncunun uyum sorununun olmadığına dikkat çekilirken geleceğinin parlak olduğu vurgulandı. 20 yaşındaki Düsseldorf doğumlu Güven, bu sezon Beşiktaş formasıyla 23 maçta 8 gol ve 4 asist kaydetti.

Bayer Leverkusen altyapısında futbol eğitimini alan genç futbolcu, Türkiye A Milli Takımı formasını 2 kez terletti. Güven Yalçın'ın Beşiktaş ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

(Sabah)