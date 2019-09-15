Güven Yalçın yokları oynadı

Ancak 82 dakika sahada kalan Güven, Siyah-Beyazlılar’a hücum anlamında hiçbir katkıda bulunamadı. Sezon başından beri formsuz bir görüntü sergileyen ve 4 maçta sadece Kartal’ın tek galibiyetini aldığı 3-0’lık Göztepe mücadelesinde rakip fileleri 1 kez sallayan genç futbolcu, dün pozisyon bulmakta da oldukça zorlandı. Güven, oyunda kaldığı süre boyunca sadece 1 kez rakip kaleye şut atabildi. Teknik direktör Abdullah Avcı, 82’de onu oyundan aldı ve yerine Umut Nayir’i aldı.