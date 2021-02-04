Güven Yalçın Türk futbolunun yetiştirmiş olduğu futbolculardan bir tanesidir. Güven Yalçın aynı zamanda Türk milli takımının da oyuncusudur. Dolayısıyla henüz genç yaşına rağmen değerini her geçen gün katlamaktadır. Güven Yalçın kariyerine ilk defa Almanya'da başlasa da Türk milli takımını tercih etmiştir. Gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Güven Yalçın günümüzde Beşiktaş 'ın genç oyuncuları arasında yer almaktadır. Bonservisi Beşiktaş'ta olan Güven, İtalyan ekibi Lecce'de kiralık olarak forma giymektedir. Güven Yalçın forvet mevkinde oynamakta olup, forvetin özellikle gol kanadı olan santraforda da forma giymektedir. Milli takıma başladığında ise Güven Yalçın'ın yaşı henüz 17 idi.

Güven Yalçın nereli?

Güven Yalçın gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak Almanya'da dünyaya geldi. Babası Nevşehirli'dir.

Güven Yalçın kaç yaşında?

Güven Yalçın 21 yaşındadır.

Güven Yalçın hangi takımlarda oynadı?

Güven Yalçın kariyerine Almanya'da başlamıştır. Almanya'nın Bayer Leverkusen formasını ilk olarak giymiştir. Güven Yalçın 2006 yılında Bayer Leverkusen altyapısında futbola devam etmiş ve 2018 yılına kadar tam 12 sene altyapıda futbol oynamıştır. 2018 yılında da ilk kez profesyonel kariyerine başlamıştır. 2018 yılında Beşiktaş'tan teklif alan Güven Yalçın yaklaşık 2 senedir profesyonel futbol kariyerine devam etmektedir.

2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Bonservisi Beşiktaş'ta olan Güven, İtalyan ekibi Lecce'de kiralık olarak forma giymektedir. Beşiktaş ile sözleşmesi devam eden Güven Yalçın'ın bu kulüpten almış olduğu yıllık maaş ise 2.1 milyon Türk lirasıdır.

Güven Yalçın'ın futbol yaşantısı

Güven Yalçın 1999 yılında Düsseldorf'da dünyaya gelmiştir. İlk olarak bu şehirde futbola küçük yaşlardan itibaren başlamıştır. Henüz daha 7 yaşında iken Bayer Leverkusen altyapı seçmelerine gitmiştir. Santrafor olarak burada çalışmalarını sürdürmüştür. Bayer Leverkusen tarafından seçilen Güven Yalçın kendini bu altyapıda geliştirme fırsatı bulmuştur. Güven Yalçın tam 12 yıl altyapıda forma giymiş ve pek çok gol atmıştır.

2018 yılında Güven Yalçın Beşiktaş ile anlaşmıştır. Böylece Güven Yalçın'ın Türkiye macerası da bu şekilde başlamış oldu. Güven Yalçın Bayer Leverkusen'de iken Almanya mili takımında bir dönem oynamıştır. 2017 yılında ise Bayer Leverkusen alt yapısında Almanya şampiyonluğu yaşamıştır. Altyapı da oynarken toplam 26 maçta 12 gol atarak şampiyonluğun en önemli mimarlarından birisi haline gelmiştir. Güven Yalçın 2016 yılında da yine UEFA tarafından belirlenen gençlik liginde forma giymeyi başarmıştır.

Beşiktaş kariyerine başlarken büyük umutlarla vaadedilen Güven Yalçın bekleneni kısa süre içerisinde vermiştir. Beşiktaş ile ilk maçını bir Avrupa ligi maçında oynamıştır. Beşiktaş'ın 2018 yılında Partizan ile oynadığı maçta sahada yerini alan Güven Yalçın, daha sonra Eylül ayında da Quaresma değişikliği ile birlikte ilk lig maçına çıkmış oldu. Güven Yalçın ilk lig maçına Kayserispor karşısında çıkmıştır. Beşiktaş kariyeri boyunca şuana kadar 49 maçta 11 gol atma başarısı göstermiş bir Türk futbolcu olmuştur.

Güven Yalçın'ın Milli Takım kariyeri

Güven Yalçın ilk kez 2015 yılında milli takımdan davet almayı başarmıştır. 2015 - 2016 sezonu arası Türkiye U17 takımından davet almış ve 11 maçta santrafor mevkisinde 3 gol atmıştır. Daha sonra ise 2017 yılında Almanya U18 takımına davet edilmiş fakat burada yalnızca 1 maça çıkmıştır. Daha sonra sırası ile Türkiye milli takım altyapılarında oynamıştır. Güven Yalçın Türkiye milli takımına 2019 yılında Şenol Güneş tarafından aldığı davet ile katılmıştır. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen bu maçta ilk kez milli olmayı başarmıştır. Güven Yalçın 3 kez milli takım forması giymiş ve henüz gol atamamıştır.