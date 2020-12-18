Güven Yalçın kendini afettirdi

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda yedek isimlerin ağırlıkta olduğu bir kadroyla sahaya çıktı. Teknik direktör Sergen Yalçın ligde Alanya deplasmanında oynattığı 7 isme forma vermedi. Atiba, Ghezzal, Welinton, Utku ve Aboubakar'ı maç kadrosuna almayan genç teknik adam, Josef ile Rıdvan'ı ise kulübeye çekti. Cezası nedeniyle ligde Erzurum'a karşı oynayamayacak olan sağ bek Rosier, stoper Montero, ön libero Dorukhan ve forvet Larin ise Tarsus karşısında da 11'de başladı. Kaleye 4 maç sonra Ersin geçerken, savunma tandeminde Vida oynadı. Hırvat oyuncu da tedavi sürecinin ardından 4 maç sonra sahadaydı. N'Sakala ve Necip 11'e dönerken, iyileşen Atakan 8 maç sonra forma giydi. Oğuzhan ile Güven de rotasyonda oynama fırsatı yakaladılar. Atakan, Larin'in golünde asist yaptı, Oğuzhan da Güven'e gol pası verdi. 10. dakikada kendisine yapılan faul sonrası penaltıyı kullanan ancak gol yapamayan Güven ise 57'de topu filelere gönderip Beşiktaş'ın 3. golünü ağlara gönderdi.