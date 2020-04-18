Güven Yalçın: Kaptan olmak istiyorum

Siyah-Beyazlılar’ın genç forveti Güven Yalçın, dün Kara Kartal’ın sosyal medya hesabında yapılan canlı yayına katıldı. İlk olarak Beşiktaş’tan teklif aldığı dönemde yaşadıklarını anlatan genç futbolcu, “Türkiye’ye gelmek aklımda hiç yoktu ama Beşiktaş teklifi gelince hiç düşünmeden, ‘Nereye imza atayım’ dedim. Çok hızlı gelişti” dedi. Leverkusen’de futbol oynadığı dönemde Türkiye’yi takip ettiğini söyleyen 21 yaşındaki oyuncu, “Almanya’da camiye giderdik. Caminin altında büyük bir televizyon olurdu orada hep maç izlenirdi. Beşiktaş maçlarını hep orada izlerdim. Türkiye’de o dönemlerde en çok beğendiğim oyuncu Alex’ti. Onu çok izlerdik” dedi.

"Ben de onun gibi olmak istiyorum"

Kara Kartal’daki hedeflerini de anlatan Güven, “Oğuzhan Özyakup abi de yurt dışından geldi ve kaptan oldu. Ben de onun gibi olmak istiyorum. Kaptan olmak harika bir şey” ifadelerini kullandı.