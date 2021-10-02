Güven Yalçın: Hocanın güvenini boşa çıkarmak istemiyorum

Beşiktaş 'ta Sivasspor maçında 2 gol atarak yıldızlaşan Güven Yalçın, maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamada bulundu.

Güven'in açıklamaları şöyle;

Golde iyi vurdum. Tam hayal ettiğim gibi bir gol oldu. Takım olarak iyi oynadık. Tuhaf bir gol yedik. İkinci golde de şansım tuttu, o da gol oldu. Hak ederek kazandık. İkinci golde Rıdvan tam kafama kesti, bana çok bir şey kalmadı. Rıdvan'a teşekkür ederim. Her gün çalışıyorum. Hocanın güvenini boşa çıkarmak istemiyorum. Umarım böyle devam ederim. Takım olarak kazanmak benim için daha önemli. Çok önemli bir 3 puan aldık.