Güven Yalçın: Hiçbir şey bitmedi

Kara Kartal’ın genç golcüsü Güven Yalçın, Ümit Milli Takım için katıldığı kampta dün A Spor’a açıklamalarda bulundu. Siyah-Beyazlılar’ın durumunu değerlendiren Güven, “Kötü başlangıç oldu bizim için ama hiçbir şey bitmedi. Hiç kimse 4 maçla şampiyon olmuyor, 4 maçla da bitmiyor kimse. Böyle devam etmeyeceğiz. Telafi edeceğiz” ifadelerini kullandı.