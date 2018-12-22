Güven Yalçın: Hepimiz çok üzgünüz

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa’yı konuk oldu. Mustafa Denizli'nin öğrencileri mücadeleyi 4-1'lik skorla kazandı. 3 haftadır kazanamayan Kasımpaşa sahasında Beşiktaş'ı farklı bir skorla yenerek ligin ilk yarısını galibiyetle kapattı.

Beşiktaş, 20 Nisan 2013'te Akhisarspor'a 4-1 yenildikten sonra Süper Lig'de 190 maç sonra ilk kez 4 gol gördü.

Mücadelenin ardından Beşiktaş'ta genç futbolcu Güven Yalçın önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte genç futbolcunun maç sonu açıklamaları:

"Hepimiz çok üzgünüz. Böyle bir oyun düşünmemiştik ama yapacak bir şey yok. İyi hazırlanacağız ve ikinci yarıya daha iyi döneceğiz. Çok çalışacağız ve eksiklerimizi gidereceğiz."