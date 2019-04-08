Güven Yalçın: Haftanın oyuncusu Ljajic!

Güven Yalçın'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Son golde, topun kaleye girdiğini gördüm. Biliyordum, zaten hocayla da konuştuk. Değerli bir galibiyetti bizim için. 3 gol attığım için ayrıca mutluyum.

Hakem '3 gol attığını bilmiyordum' dedi, ben de öyle topu aldım. En güzlei son goldü tabii ki. Haftanın oyuncuları arasında ben oyumu Ljajic'e verirdim.

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