Güven Yalçın görev başına

Bundan dolayı PAOK karşılaşması ve hazırlık maçlarında Cyle Larin’i görevlendiren teknik direktör Sergen Yalçın, Kanadalı golcünün sol arka adalesinden sakatlanması sonrasında pazar günü Trabzonspor’la oynayacakları maçın kadrosunda değişikliğe gidecek. Tecrübeli futbolcunun tedavisinin sürmesine rağmen maça yetişememe ihtimalinin olmasını göz önünde bulunduran Yalçın, takımın genç oyuncusu Güven Yalçın’ı Trabzonspor deplasmanına hazırlıyor...

Antrenmanların yıldızı...

Takım çalışmalarında ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çeken Güven Yalçın da dev mücadeleye en iyi şekilde hazırlanıyor... 21 yaşındaki forvet idmanlardaki hırslı görüntüsüyle teknik ekibi mutlu ederken özellikle çift kale maç antrenmanlarında attığı gollerle yıldızını parlatıyor.





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