Güven Yalçın: Çok gereksiz bir gol yedik

Spor Toto Süper Lig 'in 20. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş 'ta Güven Yalçın, maçın ardından açıklamada bulundu.

Güven Yalçın'ın açıklamaları şöyle;

1-2 gol daha atabilirdik diye düşünüyorum ama benim düşüncem, çok gereksiz bir gol yedik. Futbol bazen böyle. Atamadıklarını arıyorsun. 2-1'ken kaçırdığım pozisyon var. Gidiyordum. Birisi çekti beni. Kendimi atayım mı devam mı edeyim dedim. Kendimi atmayı da düşündüm ama gol atmak vardı. Doğru köşeye vurdum ama Gökhan abi kurtardı.