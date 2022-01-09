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Güven Yalçın: Çok gereksiz bir gol yedik

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Güven Yalçın, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

09 Ocak 2022, Pazar 21:15 Son Güncelleme:
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Güven Yalçın: Çok gereksiz bir gol yedik

Spor Toto Süper Lig 'in 20. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş 'ta Güven Yalçın, maçın ardından açıklamada bulundu.

Güven Yalçın'ın açıklamaları şöyle;

1-2 gol daha atabilirdik diye düşünüyorum ama benim düşüncem, çok gereksiz bir gol yedik. Futbol bazen böyle. Atamadıklarını arıyorsun. 2-1'ken kaçırdığım pozisyon var. Gidiyordum. Birisi çekti beni. Kendimi atayım mı devam mı edeyim dedim. Kendimi atmayı da düşündüm ama gol atmak vardı. Doğru köşeye vurdum ama Gökhan abi kurtardı.

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