Beşikaş'ın, Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'in B takımından transfer ettiği Güven Yalçın, Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Sivasspor maçıyla birlikte düzenli bir şekilde forma giymeye başladı. Genç oyuncu, performansıyla teknik direktör Şenol Güneş'i mahcup etmedi. Siyahbeyazlı takımın pazartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor'u 7-2 yendiği karşılaşmada sonradan oyuna giren Güven, 20 dakika içinde üç kez rakip fileleri havalandırarak farklı galibiyetin mimarlarından birisi oldu.

ÜÇ BÜYÜK LİGDEN TEKLİF ÜSTÜNE TEKLİF

RIZE'DEKI üç golü, 20 yaşındaki futbolcuyu aynı yaş grubunda Avrupa'nın en iyileri arasına soktu. Toplamda 5 gol ve 3 asisti olan gurbetçi oyuncu, 20 yaş altı 250 isim arasında adını ilk beşe yazdırdı. Takımına 8 puanlık katkı sağlayan Güven Yalçın'ı sadece Paris Saint Germain'den Mbapbe (27 gol-8 asist), Benfica'dan Joao Felix (10 gol-5 asist), Dortmund'dan Jadon Sancho (8 gol-16 asist) ve Lille'den Rafael Leao (8 gol-2 asist) geçti. Bu sezon ortaya koyduğu futbolla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Güven, İtalya, İspanya ve Almanya'dan teklifler alıyor.

(Sabah)