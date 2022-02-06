MENÜ

Güven Yalçın: 1 puandan mutlu değiliz

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Siyah-Beyazlı ekipte Güven Yalçın, açıklamalarda bulundu.

06 Şubat 2022, Pazar 21:27 Son Güncelleme:
- A +
Güven Yalçın: 1 puandan mutlu değiliz

Süper Lig 'in 24. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Golsüz eşitlikle sona eren maçın ardından Siyah-Beyazlı ekipte Güven Yalçın, açıklamalarda bulundu.

1 puandan mutlu olmadıklarını dile getiren Güven Yalçın, üzgün olduklarını söyledi.

Güven Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

"1 puandan mutlu değiliz. Bu coşkulu taraftarın önünde kazanmalıydık. Maalesef top girmedi bu akşam. Üzgünüz. Özel çalışma yapıyorum. Hepimiz oynamak istiyoruz. Ben yüzde yüzümü veriyorum. Forma şansını bulunca da yüzde yüzünü vermeye çalışıyorum."

İlgili Haberler
Son dakika! Beşiktaş'ta Miralem Pjanic kırmızı kart gördü




YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...