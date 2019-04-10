Sezonun en sükseli galibiyetine Rize’de imza atan Beşiktaş’ta iki oyuncu ışıl ışıl parlamıştı. Âdem Ljajic iki gol ve üç asistle kariyerinin en başarılı maçına imza atarken, Güven Yalçın da oyuna sonradan girip sadece 21 dakika içinde ‘hat-trick’ yapmayı başarmıştı.

Ancak galibiyette başrolleri paylaşan iki oyuncunun da sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali söz konusu. Beşiktaş, Torino’dan kiralanan Ljajic’in 6,5 milyon avroluk satın alma opsiyonuna sahip. Gelecek sezon toplam bütçeyi 30 milyon avrolara kadar düşürecek olan siyah-beyazlı yönetim için bu rakam şimdiden büyük sıkıntıya yol açıyor. Eğer siyah-beyazlılar sezon sonunda bonservis için gereken ödemeyi yapamazsa Ljajic’in sonu Talisca’ya benzeyebilir. Beşiktaş 20 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanamayınca Talisca’yı elinden kaçırmıştı.

Hoffenheim istekli

Serie A’nın devlerinden Milan ile Roma’nın, 27 yaşındaki yıldızın menajeri Mirsad Türkcan’la bir süredir görüşerek nabız yokladığı İtalyan medyasında yankılanmıştı. Bu arada Asbaşkan Ahmet Kavalcı, “Sezon başı opsiyonundan daha düşük meblağla Ljajic’i bitirmek istiyoruz. Sanıyorum kalacak” diyerek taraftarı sevindirdi. Güven Yalçın da Avrupa kulüplerinin radarında. Genç yıldızın menajeri Ahmet Düdük, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Bundesliga’nın yanı sıra Serie A ve La Liga’dan kulüplerle görüşmeler yaptığını doğrulamıştı. Ayrıca Alman ekiplerinden Hoffenheim’ın, 19 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmak için çok istekli olduğu gelen bilgiler arasında. Yönetimin, Güven Yalçın’dan elde edilecek gelirle Ljajic’in bonservisini alması da ihtimaller arasında görülüyor. (Türkiye Gazetesi)