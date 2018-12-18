Güven Kılıç: Kazandık ama yetmedi

Kılıç, başkan ve yönetim kuruluna kendilerine güvendikleri için teşekkür eden Kılıç, "Maça golle ama tutuk başladık. İkinci yarıda daha istekliydik ama olmadı. Olmaması için bazı sebeplerimiz var." dedi.

15 sakat futbolcuları bulunduğuna dikkati çeken Kılıç, "Bu isimleri çıkınca çok da oyuncu kalmadı ve genç arkadaşlara görev verdik. Takımı 1 gün önce aldık ve sadece bir antrenman yapabildik. Motivasyon olarak elimizden geleni yapmaya çalıştık. Kazandık ama tur atlamaya yetmedi. Kulübümüz dimdik ayakta. Şimdi lig maçımıza döneceğiz. Göztepe maçında daha sağlıklı bir kadroyla çıkacağız." diye konuştu.

AA