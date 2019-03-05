Fenerbahçe derbisinin ardından İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanında da 2 puan bırakan Beşiktaş zirve yarışından büyük ölçüde koparken, yönetim kurulu teknik adam krizini aşmak için adımlarını çok dikkatli atıyor.

Şenol Güneş yönetiminde muhtemel ilk puan kaybının ardından ya da ikincilik iddiasından uzaklaşılması halinde bayrağı Guti Hernandez’e teslim etmek isteyen yönetimin, Atiker Konyaspor maçının skoruna göre hareket edeceği belirlendi.

Soğuk bakıyor

Yönetim kanadında yaşanan bu gelişmelerin yanı sıra Guti Hernandez’in de kişisel planlarını yaptığı öğrenildi. Şenol Güneş sonrasında Beşiktaş’ta teknik direktörlük koltuğuna oturmanın hesaplarını yapan 42 yaşındaki İspanyol çalıştırıcının önümüzdeki sezon bir başka hocanın yanında yardımcı antrenör olarak çalışmaya soğuk baktığı ortaya çıktı. Şenol Güneş ile birlikte çalışmanın kendisine çok önemli katkı sağladığını yakın çevresine söyleyen Guti’nin, olası bir ayrılık durumunda yönetimden birinci teknik adamlık görevini beklediği aktarıldı.

Ekip kuracak

Siyah-beyazlı yönetimden bu yönde bir karar çıkması durumunda kendi ekibini kuracak olan Guti’nin, Beşiktaş’ta oynadığı dönemdeki Türk takım arkadaşlarından birini, teknik ekibe dahil etmeyi planladığı belirtildi.

Beşiktaş’ta Şenol Güneş sonrası yerli veya yabancı yeni bir teknik direktörün göreve getirilmesi halinde ise Guti’nin İspanya’ya dönerek kariyerine ülkesinde devam edeceği vurgulandı. Siyah-beyazlı kulüple 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan İspanyol hocanın bu konuda kararlı olduğu ifade edildi.

(Milliyet)