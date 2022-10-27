Beşiktaş 'ta Valerien Ismael dönemi resmen kapanırken, ikinci Şenol Güneş dönemi başladı. Siyah-beyazlı takımda bir dönem forma giyen Real Madrid efsanesi Guti Hernandez, sosyal medya hesabından Şenol Güneş paylaşımı yaptı.
İspanyol teknik adam paylaşımında "Şenol Güneş'e yeni macerasında başarılar" ifadelerini kullandı. İspanyol efsanesi, 2018-19 sezonunda Beşiktaş'ta deneyimli teknik adamın yardımcılığını yapmıştı. (Skorer)
https://twitter.com/GUTY14HAZ/status/1585409759993266180?s=20&t=r5esGgt0UkAZx4aJXLYh0w