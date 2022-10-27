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Guti'den Şenol Güneş açıklaması

Beşiktaş'ın efsane oyuncusu ve eski yardımcı antrenörü Guti Hernandez, teknik direktör Şenol Güneş'e mesaj gönderdi.

27 Ekim 2022, Perşembe 13:48 Son Güncelleme:
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Guti'den Şenol Güneş açıklaması

Beşiktaş 'ta Valerien Ismael dönemi resmen kapanırken, ikinci Şenol Güneş dönemi başladı. Siyah-beyazlı takımda bir dönem forma giyen Real Madrid efsanesi Guti Hernandez, sosyal medya hesabından Şenol Güneş paylaşımı yaptı.

İspanyol teknik adam paylaşımında "Şenol Güneş'e yeni macerasında başarılar" ifadelerini kullandı. İspanyol efsanesi, 2018-19 sezonunda Beşiktaş'ta deneyimli teknik adamın yardımcılığını yapmıştı. (Skorer)



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