Beşiktaş'ta sezon başında Guti Hernandez ile birlikte Şenol Güneş'in yardımcılığına getirilen İlhan Mansız, dün sağlık sorunları nedeniyle görevini resmen bırakmıştı.

Siyah Beyazlı takımın unutulmaz futbolcularından olan Mansız'la yolların ayrılmasından sonra Guti de sosyal medya üzerinden flaş bir mesaj paylaştı.

Görev arkadaşına olan desteğini dile getiren İspanyol teknik adam, "Gerçek insanlar, gelişmek için her zaman kendi yollarını bulur arkadaşım. Yalnızca birkaç ay beraber olduk ama artık bir arkadaşın var. Gelecekte bol şans..." ifadelerini kullandı.