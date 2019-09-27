Beşiktaş'ın eski futbolcularından Guti, geçtiğimiz sezonun başında İlhan Mansız ile birlikte teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığına getirilmişti. 42 yaşındaki Real Madrid efsanesi, İspanyol basınına verdiği röportajda artık futbolculuğuyla değil, teknik adamlığıyla anılmak istediğini söylerken Siyah Beyazlılar'dan ayrılma nedenini de açıkladı.

COPE adlı radyo istasyonunda yayınlanan The Partidazo of COPE programına konuk olan Guti, söz konusu süreçle ilgili olarak "Şu anki hedefim, elbette teknik direktör olarak görev yapmak. Bir yıl daha kontratım olmasına rağmen Beşiktaş'tan ayrılmamın nedeni de bu. Çünkü artık yardımcı hoca değil, başantrenör olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler