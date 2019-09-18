Guti kararını verdi!

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Guti'nin Aris'e gideceği konuşuluyordu. İspanyol basını, 42 yaşındaki Real Madrid efsanesinin Yunan ekibinin teklifine verdiği yanıtı duyurdu.

18 Eylül 2019, Çarşamba 12:14 Son Güncelleme:
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Guti kararını verdi!

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Guti, geçtiğimiz sezon Siyah Beyazlılar'da Şenol Güneş'in yardımcısı olarak görev yapmıştı. Kara Kartal'dan ayrıldığı günden bu yana boşta olan 42 yaşındaki Real Madrid efsanesinin Aris'in başına geçeceği iddia edilirken konuyla ilgili olarak İspanyol basınından flaş bir haber geldi.

Ülkede yayım yapan AS gazetesi, Guti'nin Aris Sportif Direktörü Angelos Charisteas ile yürüttüğü görüşmeler sonrası Yunan ekibine olumsuz yanıt verdiğini yazdı. Haberde İspanyol teknik adamın bu kararı almasındaki temel nedeninse hiç tanımadığı bir ülkede yeni bir maceraya atılmak istememesi olduğu öne sürüldü. 

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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