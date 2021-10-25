Guti Hernandez: Şampiyonluk için en şanslı takım Beşiktaş

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen efsane isimlerden Guti Hernandez, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Barcelona ile Real Madrid arasında oynanan ElClasico'da ve Beşiktaş - Galatasaray derbisinde sahada olmayı çok istediğini kaydeden Guti, "Zamanı bir 15 sene geri çekip, tekrardan sahalarda bulunmak isterdim. Sadece ElClasico değil, herhangi bir Real Madrid maçında oynamak isterdim şu anda. Tabii ki Beşiktaş - Galatasaray maçında da sahada olmak isterdim. Çok güzel bir hatıram var. Beşiktaş bugün kendi sahasında oynuyor ama biz Galatasaray'ın sahasında bir derbi galibiyeti kazanmıştık ve golü ben atmıştım. Hatırlıyorum hala. Burada da sahada olmak isterdim" dedi.

"BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAK ETTİĞİ SONUÇLARI ALAMADI"

Beşiktaş'ın çok güçlü bir takıma sahip olduğunu belirten Guti, "Ligde Beşiktaş şampiyon olabilir. Takımı çok güçlü. Maalesef Şampiyonlar Ligi'nde hak ettikleri sonuçları elde edemedi ama oyun olarak iyi. Ben takip ediyorum, seyrediyorum Şampiyonlar Ligi maçlarını. Savunmada birkaç hata yaptıkları için istedikleri sonuçları elde edemedi" ifadelerini kullandı.

"BU SENE ŞAMPİYONLUK İÇİN EN ŞANSLI TAKIM BEŞİKTAŞ"

Türkiye Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendiren Guti Hernandez, "Türkiye'de 4 büyük takım her zaman rekabetin içinde oluyor. Ama bence bu sene şampiyonluk için en şanslı takım Beşiktaş. Trabzonspor çok güçlü bir takım, Fenerbahçe de keza aynı şekilde. Ama bence bu sene Beşiktaş şampiyon olabilir" diye konuştu.

"TÜRKİYE HER ZAMAN AKLIMDA VAR"

Guti Hernandez son olarak, DHA muhabirinin, "Antrenörlük kariyerinle ilgili ne planlıyorsun ve Türkiye'de görev yapmayı düşünür müsün" sorusuna, "Aslında bir teklif var. Ocakta çalışmaya başlamam için bana bir teklif geldi. Takımın ismini şu anda söyleyemiyorum. Türkiye her zaman aklımda var. Böyle bir teklif gelirse elbette sıcak bakarım Türkiye'de bir takım çalıştırmaya. Dediğim gibi, ocakta çalışmaya başlamam için bir teklif geldi, hala değerlendiriyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Ata SELÇUK - Kaan ÜLKER / İSTANBUL (DHA)