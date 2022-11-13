Guti Hernandez artık dede!

Bir dönem Real Madrid forması ile fırtınalar estiren İspanyol yıldız, 46 yaşında dede olacak.

Beşiktaş 'ın hem oyuncusu hem de antrenörü oldu

Kariyerine Real Madrid altyapısında başlayan ve uzun yıllar Madrid forması ile başarı grafiğini günden güne arttıran İspanyol yıldız 2010 senesinde Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Kızı Zaira (Zayra) anne olacak

Siyah beyazlı taraftarların ve sporseverlerin de sevdiği bir isim olan Guti, Arancha De Benito ile olan evliliğinden olan kızı Zaira (Zayra) Gutierrez De Benito anne olmaya hazırlanıyor.

Sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Zaira GutierreZ De Benito geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "ilk bebeğini beklediğini" açıkladı.





Arancha De Benito ile birlikteliğinden kızı Zaira (Zayra) dünyaya gelmişti

Guti oyuncu Arancha De Benito ile 1999 yılında başlayan beraberliklerine 2009 yılında nokta koymuştu. Bu beraberlikten Zaira Gutierrez Benito (kızı) ve Aitor Gutierrez Benito (oğlu) dünyaya gelmişti.

2016 yılından beri Romina Belluscio ile beraber

Guti, 2016 yılında ise Romina Belluscio ile beraberlik yaşamaya başladı. Bu beraberliklerinden ise Enzo (oğlu) ve Romeo (oğlu) dünyaya geldi.