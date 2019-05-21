Guti, bavullarını topladı İspanya’ya dönüyor

Listesinin başına Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı’yı yazan Başkan Fikret Orman, Mircea Lucescu’yu da ikinci adam olarak belirledi. Uzun süredir Şenol Güneş’in yerine teknik direktörlük koltuğuna oturmayı bekleyen Guti Hernandez’in yaşanan son gelişmeler nedeniyle bavullarını topladığı öğrenildi.

Güneş’ten sonra Beşiktaş’ın teknik patronu olmak isteyen ve bu konuda büyük bir beklenti içinde bulunan Guti’nin, başka bir teknik adamın göreve getirilmesi halinde yardımcı antrenörlüğü kabul etmeyeceği iddia edildi. Beşiktaş’la yollarını ayırması halinde teknik adamlık kariyerine İspanya’da devam edecek olan Guti’nin, yönetimin son kararını beklediği vurgulandı.

(Milliyet)