Gut hastalığı, kralların ya da zenginlerin hastalığı olarak bilinir. Hatta padişahların ölümüne yol açmış romatizmal hastalıktır. Damla hastalığı olarak da bilinir. Erkeklerde daha yaygın olarak görülür. Genellikle ayak başparmağının eklem ağrısıyla kendini gösterir.

Gut hastalığı nedir?

Normal çalışan bir vücutta atık maddeler, özellikle protein yapısındaki atılar ürik aside çevrilerek vücuttan atılırlar. Ürik asidin vücuttan atılamaması veya aşırı üretimi kanda ve vücutta birikmesine yol açabiliyor.

Birikime yol açan ürik asitler doku aralıklarından sızarak, eklem içinde ve çevresindeki yapılarda birikiyorlar. Bu bölgelerde iltihaplanmaya yol açarak, eklemde sıvı artışına, hareket kısıtlılığına ve ağrılara yol açıyor. Özellikle ayak başparmağı ve diz eklemlerinde görülen bu hastalığa gut hastalığı deniliyor.

Bazı durumlarda ürik asit böbreklerde birikebiliyor. Bunun sonucunda da böbreklerde taş oluşumuna yol açıyor. Gut hastalığı; akut atak, interkritik dönem, kronik gut ve tofüslü gut olmak üzere 4 evre şeklinde seyrediyor.

Gut hastalığı belirtileri nelerdir?

- Yoğun eklem ağrısı

- Karın ve bel ağrıları

- Şişlik ve kızarıklık

- İdrarda taş veya kan

Gut hastalığı neden olur?

- Fazla ürik asidi üretimi ve bu ürik asitlerin dışarı atılamaması,

- Sağlıksız beslenme alışkanlığı,

- Aşırı alkol tüketimi,

- Yüksek kolesterol,

- Ani ve şiddetli hastalıklar,

- İlaç tedavileri

- Eklem travmaları,

- Cerrahi operasyonlar,

- Böbrek hastalıkları gibi faktörler gut hastalığına neden olabiliyorlar.

Gut hastalığı tedavisi nasıl yapılır?

Gut, tedavisi başarılı yapılan ve kontrol altında tutulan bir hastalıktır. Gut hastalığının belirtileri, tedavinin başlamasından sonraki 24 saat içinde iyileştirilebiliyor.

İlaç tedavisinde kullanılan ilaçlarla gut atağı engellenip, ürik asidi düşürülmeye çalışılıyor. Ağrıların yoğun yaşandığı akut dönemlerde antiinflamatuar ilaçlar kullanılıyor. İlerleyen dönemlerde kullanılan ilaçlar değiştirilebiliyor. Kandaki ürik asit miktarı aşırı yüksekse idrarla ürik asit atımını artıran ilaçlar seçilebiliyor.

Akut dönemde hastaların istirahat etmeleri öneriliyor. İlaç tedavisi kadar diyet tedavisi de oldukça önemli rol oynuyor. Diyetisyen tarafından hazırlanan özel bir diyete uymanız, bol su tüketmeniz ve hafif egzersiz programları ile yaşam kalitenizi artırmanız öneriliyor.

Gut hastalarının yemesi gereken yiyecekler

1- Tüm meyveler tüketilebilir. Kiraz iltihaplanmayı azalttığı için özellikle tavsiye ediliyor.

2- Patates, bezelye, mantar, patlıcan koyu yeşil yapraklı sebzeler dâhil tüm sebzeler (Bir hafta içinde; ıspanağı 200 gr, bezelyeyi 60 gr, karnabaharı 200 gr, mantarı 50 gr, diğer sebzeleri de istediğiniz kadar tüketebilirsiniz.)

3- Mercimek, fasulye, soya fasulyesi ve tofu dâhil tüm baklagiller ( Bir hafta içinde; kuru fasulye, nohut, mercimek ve bulguru 60’ar gram tüketmelisiniz. Her öğünde sadece birini tercih etmelisiniz.)

4- Yulaf, kahverengi pirinç, arpa gibi kepekli tahıllar

5- Az yağlı olan tüm süt ürünleri tüketilebilir.

6- Sebzeli veya katı pişmiş yumurtalar

7- Kanola, Hindistan cevizi, zeytin, fındık ve keten yağları gibi bitkisel yağlar

8- Yağı azaltılmış süt, yoğurt, kahve, çay, ıhlamur, yeşil çay

9- Az yağlı süt, yoğurt ve sebzelerden yapılmış çorbalar

10- Bilinen tüm kuruyemişler, tohumlar, ot ve baharatlar tüketilebilir.

11- Gün içinde bol bol su tüketilmelidir.

12- Bir günde azami iki avuç büyüklüğünde az yağlı kuzu eti, dana eti, hindi, tavuk ya da balık eti yenebilir. Et yenildiğinde yanında mutlaka süt ya da yoğurt gibi besinler de alınmalıdır.

Gut hastalarının yememesi gereken yiyecekler

1-Tam yağlı süt, yağlı et suları ve bunlarla yapılmış yemekler

2-Sakatatlar (karaciğer, böbrek, dalak, işkembe, dil, beyin, kokoreç)

3-Sucuk, pastırma, sosis, salam

4-Alkollü içecekler

5-Havyar, midye, kalamar, ıstakoz, ançuez, sardalya

6-Tam yağlı peynirler

7-Yağda kızartılmış, kavrulmuş, sos eklenmiş yemekler

8-Kepekli, çavdarlı, yulaflı ekmekler, krakerler

9-İçeriği bilinmeyen hazır gıdalar

10-Şeker ve şekerli besinler, tatlılar (Bal, reçel, marmelat, pekmez)

11-Hamur işi, börek, çörek, pasta, kurabiye, kek vb.

12-Kaymak, krema, mayonez

13-Hayvansal yağlar(tereyağı, margarin, kuyruk yağ)

14-Av etleri (Kaz, ördek, keklik, bıldırcın, tavşan)