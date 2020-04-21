Gut hastalığı, eski zamanlardan günümüze kadar farklı isimlerle anılmıştır. Gut hastalığının farklı isimleri ise zengin hastalığı ya da damla hastalığı olarak bilinir. Genellikle gut hastalığı padişahların ölümüne yol açan ve oldukça şiddetli romatizmal bir hastalıktır. Gut hastalığı, sadece romatizmal bir hastalık olarak değil aynı zamanda metabolik bir hastalık olarak da görülmektedir. Gut hastalığı genellikle erkeklerde daha fazla yaşanan bir hastalık türüdür.

Sağlıklı bireylerde vücutta bulunan atık maddeler ve protein şeklindeki atıklar, vücut tarafından ürik aside çevrilir daha sonra da vücuttan atılır. Ürik asitlerin atımı esnasında vücutta yaşanılan problemler bu asidin vücutta birikmelere neden olur. Kanda aşırı miktarda biriken ürik asitler, çoğunlukla doku aralıklarından inerek, eklem içleri ile eklemlerin çevresine birikir.

Eklemler ve çevresinde biriken ürik asitler bu alanlarda iltihaplanmalara yol açar. İltihaplanma sebebiyle de eklemlerde hareket kısıtlıkları başlar ve ağrılar görülür. Özellikle en fazla problem ayak başparmağı ile diz eklemleri tarafında olur. İşte oluşan bu durumun tamamına gut hastalığı denilmektedir.

Gut hastalığının evreleri nelerdir?

Gut hastalığı toplamda 4 farklı evreye sahiptir. Bu evreler;

- Akut Atak Evresi: Eklemlerde kısa süreli ağrı ile şişmeler oluşur.

- İnterkritik Dönem Evresi: Hasta şikayetleri azalır. Fakat bu evre sonunda tekrar hastada şiddetli ataklar görülür.

- Kronik Gut Evresi: Ataklar sürekli olmaya başlar ve tedavi edilmediği sürece eklemlerde kalıcı şişlik ve ağrılar görülür.

- Tofüslü Gut Evresi: Hastalığın en fazla ilerlediği evredir. Eklemlerde ve dokularda tofüs denilen şişlikler kalıcı hale gelir.

Gut hastalığı belirtileri nelerdir?

Gut hastalığının belirtileri arasında eklemlerde görülen şişlikler ve ağrılar vardır. Özellikle sabah kalkıldığında eklemlerde şişlik meydana gelir. Ağrılar oldukça şiddetli şekildedir. Ağrılar zamanla daha kronik bir hale gelir.

Tedavi edilmediği sürece eklemlerde toplanan ürik asitler, eklemlerin sürekli olarak şişkin görünmesine yol açar. Böylece eklemlerde ve dokularda deformasyonlar meydana gelir. Ürik asidin birikmesiyle böbreklerde taş oluşumu artar ve kanlı idrar görülür.

Gut hastalığı nasıl anlaşılır?

Gut hastalığını anlamak aslında oldukça kolaydır. Çünkü eklemlerde görülen şişlik ve ağrı kendisini önemli bir belirti olarak gösterir. Eğer eklemlerde şişlikler ve ağrılar söz konusu ise gut hastalığı mevcut olabilir. Ayrıca sabah uyanıldığında eklemler şiş şekilde bulunuyorsa gut hastalığından şüphelenmek gerekir. Bununla beraber böbreklerde ağrı ve taş durumu da gut hastalığını belirtmektedir.

Gut hastalığı neden olur?

Gut hastalığının vücutta oluşmasının en önemli nedeni vücudun fazla şekilde ürik asit üretmesidir. Üretilen bu ürik asitler özellikle böbreklerden dışarıya atılmazsa gut hastalığı meydana gelir. Gut hastalığının başlıca nedenleri arasında sağlıksız beslenme ile ilgili alışkanlıklar ve aşırı alkol tüketimi de bulunmaktadır. Bununla beraber kişinin geçirdiği şiddetli hastalıklar ve uzun süreli ilaç tedavileri de gut hastalığını tetiklemektedir. Yaş ilerledikçe de gut hastalığının görülme riski artar. Bazı durumlarda ise gut hastalığına genetik faktörler etki etmektedir.

Gut hastalığı tedavisi

Gut hastalığın için genellikle ataklarla ilgili farklı dönemlerde farklı tedavi yöntemleri uygulanır. Genellikle ağrıların en fazla yaşandığı dönemlerde uzman tavsiyesi ile antiinflamatuar ilaçlar kullanılmalıdır. Hastanın tedaviye cevap vermesine göre bu süreç içerisinde ilaçlar değiştirilebilir.

Kanda bulunan ürik asit miktarı çok fazla ise idrarla ürik asit atımını kolaylaştıracak ilaçlar alınır. Genellikle bu dönemlerde hasta için istirahat önerilir. Gut hastalığının tedavisinde genellikle diyet programları da etkili olmaktadır. Gut hastalığı ile ilgili tedavi gören kişiler mutlaka bir diyetisyene gönderilir ve diyet programı oluşturulur.