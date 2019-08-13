Sarı-Lacivertliler’in uzun süredir gündeminde olan Luiz Gustavo ile ilgili olarak her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal’ın, hem stoperde hem de orta alanda oynaması sebebiyle gelmesini çok istediği Gustavo için kulübü Marsilya’ya 6 milyon Euro’luk bir teklif yapılmıştı.

Kafaları karıştırdı

Brezilyalı oyuncu için Fransızlar’ın 7 milyon Euro istediği, aradaki 1 milyon Euro’luk farkın kapanması adına pazarlıkların tüm hızıyla sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

İşte bu gelişmeler yaşanırken 32 yaşındaki oyuncu önceki gün, “Tüm haberlerde benim ismim geçiyor. Fakat, ben sessiz kaldım. Transfer sadece bana bağlı değil. Her şey olabilir” diyerek ayrılık ihtimalini de gözler önüne sermişti.

Sambacı bunları söylerken, Marsilya’nın Başkanı Jacques-Henri Eyraud ise kafa karıştıran bir açıklama yaptı. Eyraud, “Gustavo’nun kariyerini Marsilya’da bitirmesini istiyorum. Kariyerinin sonuna kadar kendini Marsilya’ya adayacağını umuyorum” dedi. Başkan işi ağırdan alırken, Fenerbahçe’nin de gelişmeleri yakından takip ettiği bildirildi.