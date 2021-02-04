Süper Lig’in lideri Fenerbahçe , 24. haftada sahasında Galatasaray 'ı konuk edecek. Fenerbahçe, ezeli rakibini yenerek liderliğini sürdürmek isterken, Fatih Terim'in öğrencileri ise zorlu deplasmandan 3 puanla dönmenin planlarını yapıyor.

Fenerbahçe'nin hocası Erol Bulut'un en büyük kozlarından biri ise yeni transfer Mesut Özil olabilir. Erol Bulut'un şans vermesi halinde Mesut Özil, sonradan da oyuna girse Fenerbahçe formasıyla ilk kez derbiye çıkacak.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı’nda oynanacak mücadele, 6 Şubat Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak. Bu zorlu 90 dakika beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde olacak.

Fenerbahçe - Galatasaray muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Sosa (Mert Hakan), Thiam, Samatta

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Feghouli, Arda, Emre Kılınç, Mostafa Mohamed