Gustavo Henrique: Zor olacağının farkındaydık

Süper Lig 'in 11. haftasında Fenerbahçe , sahasında ağırladığı Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe'nin savunmacılarından Gustavo Henrique, açıklamalarda bulundu.

Zor bir maç olacağını bilerek hazırlandıklarını belirten Gustavo Henrique, "Zor bir maçtı bizler için. Maçın zor biteceğini de biliyorduk açıkçası. Hafta içerisinde çok fazla çalıştık. Yapmamız gerekenleri çalıştık. Defansif anlamda da iyi işler yaparak rakibe çok fazla gol şansı vermediğimizi düşünüyorum. Sağladığımız konsantrasyon ile de kazandık" dedi.

Rennes maçı hakkında da görüşlerini paylaşan Brezilyalı stoper, "Oynayacağımız zorlu bir maç daha olacak Rennes'e karşı. Açıkçası zor bir rakip. Oradaki maç da bizim açımızdan çok kolay olmamıştı. Bundan sonraki Rennes maçı için iyi bir şekilde hazırlanacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.