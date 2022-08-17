Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Austira Wien'in konuğu olacak. Yarın TSİ 22.00'de oynanacak karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'den Gustavo Henrique basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zor bir maçın kendilerini beklediğini dile getiren Gustavo Henrique, "Yarın zor bir maç bekliyoruz. Rakibimizi çalıştık, iyi tanıyoruz. Video analizlerimizi yaptık. Avrupa Ligi'ndeki her maç gibi yarınki maçta zor olacak. Hedefimiz iyi bir maç çıkartmak. Konsantrasyonumuz yüksek. İyi çalıştık, iyi bir sonuçla evimize dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Fenerbahçe'de olduğu için duyduğu mutluluğu dile getiren Brezilyalı stoper, "Burada olduğum için çok mutluyum. Buraya geldiğim ilk andan itibaren takım arkadaşlarım tarafından çok iyi karşılandım. Hepsi çok büyük oyuncular. Her hafta gelişerek devam ediyoruz. Hem teoride hem pratikte çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürüyoruz. Hocamız beni buraya getirdi, buraya gelmemi kendisi istedi. Ben de beni istediği için çok mutlu oldum. Bu fırsat karşımıza çıktığı için çok sevindim. Henüz daha sezon başındayız. İyi bir gelişim süreci yaşadığımızı düşünüyorum. Hafta hafta daha iyiye gidiyoruz. İyi bir sezon geçirip, taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" diye konuştu.

DHA

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