Gustavo Henrique performansıyla Fenerbahçe taraftarını çıldırttı!

Fenerbahçe 'de Kim Min- Jae'nin ayrılığının ardından kadroya katılan Gustavo Henrique, Ümraniyespor ile oynanan Süper Lig 'deki ilk maçında vasatı aşamadı.

Sabah'ın haberine göre; Jorge Jesus'un Flamengo'dan eski öğrencisi olması referansıyla transfer edilen Brezilyalı stoper, sahada ağır kalınca taraftarın tepkisinden kurtulamadı. Szalai ile 90 dakika forma giyen Gustavo'nun istatistikleri stada gelen futbolseverleri bir hayli haklı çıkardı. İşte detaylar: 1.96 cm'lik boyuyla sahanın en uzun oyuncusu olan 29 yaşındaki Brezilyalı stoper, girdiği iki hava topunun birini de kaybetti. Stoper olarak 44 pasta 31 isabet yapan Gustavo, %70'lik değer tutturarak sahanın en kötüsü oldu. 90 dakikada rakibin tek şutunu, pasını ve ortasını engelleyecek bir aksiyonda dahi bulunmadı.

13 pas hatasıyla Ümraniyespor'dan Lenjani'nin (19) ardından en fazla top kaybı yapan ikinci oyuncu olarak kayıtlara geçti.