Gustavo Henrique: Kızım, ailem bana şans getiriyorlar

Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Alanyaspor 'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe 'de Gustavo Henrique, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. 17. dakikada sol taraftan yapılan ortada Arao’nun geriye aşırttığı topa yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek Sarı Lacivertli formayla ikinci kez ağları sarsan 29 yaşındaki futbolcu, galibiyetten ötürü çok mutlu olduğunu belirtti, "“Çok mutluyum. Kızım, ailem bana şans getiriyorlar. Bugün takıma katkı sağlamak benim için büyük mutluluk oldu. Onlar tribünde ben sahada Fenerbahçe’ye yardımcı olmaya çalıştık ve 3 puanı elde ettik." dedi.

'Birbirimize özgüven aşılıyoruz'

Gün geçtikçe daha hızlı şekilde adapte olduğunu vurgulayan Brezilyalı stoper, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Takım arkadaşlarımla beraber sahada performans gösterirken onlardan çok büyük bir güven alıyorum. Gün geçtikçe daha hızlı şekilde adapte olduğumu söyleyebilirim. Gün geçtikçe Türk futboluna adapte oluyorum ve takım arkadaşlarım bana her gün yardımcı oluyorlar, bana özgüven aşılıyorlar. Birbirimize özgüven aşılıyoruz daha iyi bir futbol oynayabilmek ve Fenerbahçe’yi istediği hedeflere ulaştırabilmek adına."